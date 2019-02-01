Спецпредставитель США по КНДР призвал Пхеньян предоставить полную декларацию по ядерному вооружению
Спецпредставитель государственного департамента США по Северной Корее Стивен Биган призвал КНДР предоставить "полную декларацию" о ядерных и ракетных программах.
Как передает Интерфакс-Украина, США хотят получить декларацию перед тем, как начнется процесс денуклеаризации.
"Прежде чем процесс денуклеаризации может стать окончательным, мы должны получить через всеобъемлющую декларацию точное представление о полном объеме северокорейского оружия массового уничтожения и ракетных программах ", - сказал Биган.
Он также отметил, что перед вторым саммитом США-КНДР пройдут переговоры на рабочем уровне, на которых планируется выработать дорожную карту переговоров и декларацию по продвижению.
"Мы должны достичь соглашения об экспертном доступе и механизмах мониторинга ключевых объектов по международным стандартам и своевременно обеспечить удаление или уничтожение... оружия массового уничтожения", - сказал он.
Спецпредставитель госдепа добавил, что у США есть запасной план, подготовленный на случай провала переговоров, однако подробностей не привел.
"В подходящее время, с окончанием денуклеаризации, мы готовы изучить с Северной Кореей и многими другими странами лучший способ нарастить инвестиции, улучшить инфраструктуру", - добавил Биган.
Он также заверил, что США не заинтересованы в смене режима и "не собираются вторгаться в Северную Корею".
Ранее Трамп заявил, что место и дата саммита США-КНДР уже определены и будут объявлены в начале следующей недели.
Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном ближе к концу февраля.
Напомним, что 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".