Спецпредставитель США по КНДР призвал Пхеньян предоставить полную декларацию по ядерному вооружению Сегодня, 04:10 25 Цей матеріал також доступний українською EPA США хотят получить декларацию по ядерному вооружению перед тем, как начнется процесс денуклеаризации EPA

Спецпредставитель государственного департамента США по Северной Корее Стивен Биган призвал КНДР предоставить "полную декларацию" о ядерных и ракетных программах.

Как передает Интерфакс-Украина, США хотят получить декларацию перед тем, как начнется процесс денуклеаризации.

"Прежде чем процесс денуклеаризации может стать окончательным, мы должны получить через всеобъемлющую декларацию точное представление о полном объеме северокорейского оружия массового уничтожения и ракетных программах ", - сказал Биган.

Он также отметил, что перед вторым саммитом США-КНДР пройдут переговоры на рабочем уровне, на которых планируется выработать дорожную карту переговоров и декларацию по продвижению.

"Мы должны достичь соглашения об экспертном доступе и механизмах мониторинга ключевых объектов по международным стандартам и своевременно обеспечить удаление или уничтожение... оружия массового уничтожения", - сказал он.

Спецпредставитель госдепа добавил, что у США есть запасной план, подготовленный на случай провала переговоров, однако подробностей не привел.

"В подходящее время, с окончанием денуклеаризации, мы готовы изучить с Северной Кореей и многими другими странами лучший способ нарастить инвестиции, улучшить инфраструктуру", - добавил Биган.

Он также заверил, что США не заинтересованы в смене режима и "не собираются вторгаться в Северную Корею".

Ранее Трамп заявил, что место и дата саммита США-КНДР уже определены и будут объявлены в начале следующей недели.

Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном ближе к концу февраля.

Напомним, что 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".