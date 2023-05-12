Спецпредставитель Китая едет в Украину, Россию и еще три страны, чтобы продвигать «мирные переговоры» 12 мая, 10:40 Ли Хуэй (Фото:МИД Китая)

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с понедельника, 15 мая, начнет визиты в пять стран, чтобы «способствовать мирным переговорам» в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Об этом спикер МИД КНР Ван Вэньбин сообщил в пятницу, 11 мая, пишет CNN.

Спецпредставитель Пекина планирует приехать в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию.

«Визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением готовности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира», — заявил спикер министерства.



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26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Киев и еще несколько стран специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».



Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден Дружбы от диктатора Владимира Путина.