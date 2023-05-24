Спецпосланник Китая приехал во Францию: говорит о «консенсусе» по вопросу Украины 24 мая, 14:24 Фредерик Мондолони и Ли Хуэй (Фото:Ambassade de Chine en France/Twitter)

Специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, который пытается «политически урегулировать» развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, приехал во Францию.

Об этом сообщило посольство КНР во Франции в среду, 24 мая.

Ли Хуэй встретился с генеральным директором по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони. По его словам, между Пекином и Парижем «существует значительный консенсус» по украинскому вопросу.

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Китайский спецпредставитель повторил, что КНР готова укреплять диалог «со всеми сторонами» и «стремиться к прекращению огня» на основе предложенного Си Цзиньпином «мирного плана» из 12 пунктов.

«Китай поддерживает Европу в укреплении ее стратегической автономии и содействии созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности», — заявил Ли Хуэй.

16−17 мая Ли Хуэй находился с визитом в Украине. Для него провели брифинг, а глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул: Украина не воспринимает никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание войны. Спецпредставитель Китая заявил, что «панацеи от войны нет и надо начать с себя, чтобы накопить взаимное доверие».

Кроме Украины, Польши и Франции, Ли Хуэй должен посетить Россию и Германию.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.

