Спецпосланник Китая после турне увидел, что Украина и РФ «не закрыли двери для переговоров», и просит не передавать оружие 2 июня, 13:29 Ли Хуэй (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

После визитов в пять стран специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй сделал вывод, что ни Украина, ни Россия, которая развязала полномасштабную войну, «не закрыли двери для переговоров», но есть «много трудностей» для диалога.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 2 июня, сообщает CNN.

«Кризис в Украине может предстать перед большими трудностями для сторон, чтобы сесть за стол переговоров, но мы также должны видеть, что, с другой стороны, стороны не полностью лишены консенсуса», — заявил Ли Хуэй.

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Он пересказал ложь Москвы, заявив, что там говорят, что якобы «Россия никогда не выступала против мирных переговоров и всегда поддерживала политическое решение». По словам дипломата, украинская сторона заявила, что «хочет мира и ценит его» — и он «чувствует, что обе стороны не закрыли дверь для мирных переговоров».

Также Ли Хуэй заявил, что «риск эскалации» остается высоким, вспомнив о ежедневных звуках сирен и массированных ударах России по Киеву во время его визита. По мнению китайского спецпосланника, на поле боя «царит неопределенность», а война «зашла в тупик».

«Если война будет продолжаться, то будет только больше катастроф и страданий, а пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать над этим, вместо того, чтобы позволять конфликту продолжаться и распространяться», — сказал он.

Как и МИД Китая и Украины, китайский спецпредставитель отверг данные The Wall Street Journal о том, что якобы выступил за то, чтобы отдать России оккупированные территории Украины.



Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, завершив свое турне, в которое его отправил Си Цзиньпин для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» войны.



16−17 мая он находился с визитом в Украине. Для него провели брифинг, а глава МИД Дмитрий Кулеба отметил: Украина не воспринимает никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание войны. Спецпредставитель Китая заявил, что «панацеи от войны нет и надо начать с себя, чтобы накопить взаимное доверие».

