«Спецоперация» белорусского КГБ в Украине: посол рассказал, что произошло на самом деле 2 июня, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим (Фото:svaboda.org (RFE/RL))

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировал утверждения белорусского режима о якобы «секретной спецоперации» КГБ по возвращению белорусских дальнобойщиков из Украины.

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Как сообщает Центр стратегических коммуникаций на своем сайте в четверг, 2 июня, белорусский госканал ОНТ показал фильм Дороги домой о «спецоперации» КГБ по возвращению белорусских дальнобойщиков из Украины, где они якобы находились «в плену». Пропагандисты утверждали, что для вывоза белорусов КГБ привлекал сотрудников СБУ, предлагал им деньги и использовал «личную заинтересованность» и «компрометирующие материалы».



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В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что на самом деле украинские автоперевозчики вели переговоры с российскими о взаимном обмене водителей, которые оказались на территории страны-агрессора (украинские) и в Украине (российские). Они договорились, что местом обмена будет пограничный переход в Бресте, куда автобус с украинцами должен был приехать через Беларусь, а с россиянами из Украины — через Польшу.

«И тут началась белорусская „спецоперация“. Когда россияне пересекли границу и оказались в Беларуси, ее пограничники не выпустили украинцев и поставили условие, что выпустят их только в обмен на своих. Поселили в отдельном вагоне и выставили вокруг охрану. То есть фактически взяли в заложники. Пришло ли самим в голову или совместно с россиянами — это уже не важно», — сказано в сообщении.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим 1 июня написал в Facebook, что в показанном по белорусскому госТВ фильме легко просматриваются антиукраинские пропагандистские штампы, манипуляция фактами и подмена понятий, а из украинцев пытаются создать «образ врага». Он подчеркнул, что в конце концов все дальнобойщики вернулись к семьям и это все равно случилось бы с КГБ или без КГБ.

Кизим напомнил, что белорусские дальнобойщики оказались в такой ситуации после 24 февраля из-за того, что с территории Беларуси на Украину летели российские ракеты и самолеты, а российские войска использовали Беларусь для полномасштабного вторжения.

«Но не Украина начала войну и не с украинской территории пошли войска на соседнюю страну. Поэтому, когда все «на нервах» и «на эмоциях», действия людей по защите своей земли могут быть и «жесткие» и, к сожалению, от этого иногда страдают невиновные люди (если только не говорить о так называемой «коллективной ответственности» страны-агрессора).

…Вообще непонятно, почему кгб приписывает себе все «успехи», ведь белорусские дипломаты сделали не меньше (если не больше), чтобы вернуть белорусских граждан домой, в том числе с помощью посольства Украины в Беларуси… Да, действительно, были трудности, особенно с водителями в Малине, и там были «нервы». Но по другим группам и людям велась работа и их никто особенно не собирался держать", — рассказал посол.

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