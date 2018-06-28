28 июня 2018, четверг

Спасательное судно Lifeline будет конфисковано

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По мнению премьер-министра Мальты, судно не принадлежит ни одной стране

По мнению премьер-министра Мальты, судно не принадлежит ни одной стране

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что судно Lifeline, принадлежащее немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, будет конфисковано.

Об этом сообщила DW.

Конфискацию Lifeline премьер-министр объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность Lifeline к этой стране.

Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш после допроса в полиции вернулся на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей.

21 июня активисты из Дрездена подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать Lifeline в свои порты. 27 июня власти Мальты все же согласились принять судно.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове