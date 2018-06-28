Спасательное судно Lifeline будет конфисковано

По мнению премьер-министра Мальты, судно не принадлежит ни одной стране

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что судно Lifeline, принадлежащее немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, будет конфисковано.

Об этом сообщила DW.

Конфискацию Lifeline премьер-министр объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность Lifeline к этой стране.

Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш после допроса в полиции вернулся на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей.

21 июня активисты из Дрездена подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать Lifeline в свои порты. 27 июня власти Мальты все же согласились принять судно.

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