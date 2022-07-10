Привела обвинение. Конгрессвумен Спартц призвала Украину серьезно рассмотреть ее заявление по Ермаку 10 июля, 00:45 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Конгрессвумен Виктория Спартц опубликовала пресс-релиз, где призвала не переходить на ad hominem (личности), а серьезно рассмотреть ее заявление о возможных связях руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

«Я знаю, что президент Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом. Он тратит много времени на создание международной поддержки, чтобы защитить свою страну, но у него есть постоянная внутренняя проблема, которую он должен решить – глава Офиса президента Андрей Ермак», – говорится в сообщении.



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Она добавила, что за последние три месяца провела много времени в Украине - встречалась с общественными и правительственными лидерами, бойцами и гражданскими лицами.

«Я считаю, что у Украины есть потенциал стать движущей силой демократии, инкубатором молодых талантов и настоящим союзником Соединенных Штатов в регионе, где такое партнерство крайне необходимо. И как человек, выросший в Украине при коммунистической диктатуре, интересы всех свободолюбивых людей всегда будут в моем сердце и действиях.

Благодаря мощной поддержке, которую я получаю от американцев, украинцев и многих людей во всем мире, я понимаю, почему мои комментарии поразили Министерство иностранных дел Украины", - сказала Спартц.

Она призвала МИД рассмотреть ее заявление «с той серьезностью, которой требуют эти вопросы в отношении господина Ермака, вместо того, чтобы начинать нападки ad hominem, как это было до сих пор».

Она перечислила «несколько серьезных обвинений в адрес господина Ермака»:

Утечка информации в Беларусь и в конце концов в Россию об операции Украины по захвату группы Вагнера, что привело к ее провалу;

Плохое руководство неудачными мирными переговорами с Россией перед войной;

Уверение украинского руководства, что этого февраля нападения со стороны России не произойдет, вопреки западной разведке, чтобы помешать Украине должным образом подготовиться к войне;

Диверсия Херсона и отдача его россиянам для организации трагедии батальона Азов;

Затягивание срочных закупок военной техники через Министерство обороны Украины и выдвижение необоснованных или даже незаконных условий;

Целенаправленное затягивание через нардепа Олега Татарова назначение независимого антикоррупционного прокурора.

Накануне конгрессвумен Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

Спортц (в девичестве Кульгейко) — первая в истории член Конгресса США, рожденная в Украине. Она родилась в Носовке Черниговской области в 1978 году. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000 году.

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