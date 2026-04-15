Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Франция присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала против РФ (Фото: МИД Украины / Telegram)

Франция присоединилась к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, 15 апреля.

«Я благодарен Франции за официальное подтверждение ее намерения присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала. К соглашению уже присоединились 18 стран-членов Совета Европы», — написал Сибига в соцсети Х.

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Он отметил, что в мае соглашение внесут на голосование Комитета министров Совета Европы.

Украинский министр также призвал другие государства присоединиться к соглашению и «принять участие в историческом процессе».

«Впервые со времен Нюрнбергского трибунала мы работаем над тем, чтобы привлечь к ответственности за преступление агрессии, и этот процесс будет иметь глубокое значение для всего международного сообщества», — подчеркнул Сибига.

Ранее он сообщал, что Исландия и Польша также подтвердили готовность присоединиться к соглашению, необходимому для запуска Спецтрибунала.

Сибига отметил, что с этими странами Украина официально пересекла минимальный юридический порог, необходимый для вынесения соглашения на голосование.

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25 июня 2025 года Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины. 15 июля Верховная Рада ратифицировала соответствующий документ.

13 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении первых 10 миллионов евро на создание спецтрибунала для рассмотрения преступлений РФ.

Как отмечало издание Deutsche Welle, спецтрибунал проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.