США заявили о готовности поддержать возможный союз Украины, Британии, Польши и стран Балтии 15 июня, 11:41 Цей матеріал також доступний українською США не против оборонных союзов, которые усилят НАТО (Фото:iStrfry, Marcus/Unsplash)

США готовы поддержать возможное создание союза Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии.

Об этом сообщила постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит на брифинге.

«Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал. И в той степени, в которой члены НАТО объединяются в партнерства или в какие-то группы, чтобы помочь укрепить потенциал и коллективно укрепить Альянс», — пояснила она.

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По ее словам, на протяжении многих последних лет появлялись инициативы о создании подобных «миниформатов».

Смит также подчеркнула, что НАТО заинтересовано в укреплении своего восточного фланга.

В конце мая издания Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС.

В него, по словам премьера, могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а затем, возможно, и Турция.

Членов альянса объединит уважение к суверенитету друг друга, либеральные модели экономик, а также желание более эффективно противостоять российской угрозе и недовольство недостаточными шагами стран Евросоюза в этом направлении.

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