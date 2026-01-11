Страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность создания совместных военных сил , которые в конечном итоге могли бы заменить войска США в Европе, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Выступая на на ежегодной конференции по вопросам безопасности на севере Швеции, Кубилюс озвучил идею создания «мощных, постоянных европейских военных сил из 100 тысяч солдат» как возможный вариант для лучшей защиты Европы, сообщила LRT.

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«Как нам заменить 100-тысячные постоянные американские военные силы, которые являются основой европейских вооруженных сил?» — спросил он в своей речи в Швеции.

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Идеи относительно централизованной европейской армии обсуждались годами, но они, в основном, не получили поддержки, поскольку страны неохотно отказываются от контроля над своими вооруженными силами, отмечается в статье.

В то же время, США давят на европейских союзников, чтобы они взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность, и намекнули, что могут вывести войска с континента, чтобы сосредоточиться на Китае.

«В такие времена мы не должны избегать важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне», — подчеркнул Кубилюс.

В своей речи европейский комиссар также выступил за создание Европейского совета безопасности — органа крупных государств ЕС, который мог бы также включать Великобританию.

По словам Кубилюса, этот орган мог бы помочь ускорить принятие решений по европейской обороне.

«Европейский совет безопасности мог бы состоять из основных постоянных членов, а также нескольких чередующихся членов. В целом около 10−12 членов, задачей которых является обсуждение важнейших вопросов обороны», — объяснил еврокомиссар.

10 января о том, что Европа должна объединить свою оборонную промышленность и двигаться к созданию собственной армии «без зависимости от третьих сторон» заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

В интервью изданию EFE Альбарес выразил мнение, что сейчас происходит «изменение правил международного порядка». В качестве примеров он привел операцию США в Венесуэле и посягательство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию.

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В феврале 2025 года о необходимости создания вооруженных сил Европы заявлял президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Будем откровенны, сейчас мы не можем исключить вероятность того, что Америка скажет „нет“ Европе в вопросах, угрожающих ей. Многие лидеры говорили о Европе, которая нуждается в собственной армии. И я действительно считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы! Европа должна иметь собственную европейскую армию. Надо создавать объединенные вооруженные силы Европы», — говорил тогда президент Украины.

