12 стран. The Economist составил список «друзей Путина» в мире 16 марта, 17:25 Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Журналисты The Economist составили список стран, дружественных государству-агрессору России.

В материале The Economist сказано, что «на бумаге геополитическое влияние России выглядит впечатляюще». Российские войска и наемники находятся по меньшей мере в 16 странах, за последнее десятилетие на долю российского режима приходилось более половины импорта вооружений в 22 страны, в том числе Китай и Индию. Также Россия была основным поставщиком природного газа более чем в дюжину стран, что Кремль использует как энергетическое оружие.



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В рейтинг «друзей России» The Economist входят 12 стран, распределенных на основании 11 показателей «поддержки или потенциала для принуждения» в трех сферах — военной, дипломатической и энергетической и экономической. Как пишут журналисты, эти страны можно разделить на три категории — «коалицию неудачников», «общество памяти СССР» и «ось оппортунистов».

1. Беларусь

2. Армения

3. Кыргызстан

=4. Иран

=4. Таджикистан

=4. Казахстан

=7. Сирия

=7. Китай

=7. Венесуэла

=10. Никарагуа

=10. Индия

=10. Узбекистан

Инфографика: The Economist

Генеральная ассамблея ООН 23 февраля 141 голосом из 193 поддержала резолюцию, в которой страну-агрессора Россию призывают немедленно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Против голосовали семь стран (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия), 32 воздержались.