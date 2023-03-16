12 стран. The Economist составил список «друзей Путина» в мире
Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Журналисты The Economist составили список стран, дружественных государству-агрессору России.
В материале The Economist сказано, что «на бумаге геополитическое влияние России выглядит впечатляюще». Российские войска и наемники находятся по меньшей мере в 16 странах, за последнее десятилетие на долю российского режима приходилось более половины импорта вооружений в 22 страны, в том числе Китай и Индию. Также Россия была основным поставщиком природного газа более чем в дюжину стран, что Кремль использует как энергетическое оружие.
В рейтинг «друзей России» The Economist входят 12 стран, распределенных на основании 11 показателей «поддержки или потенциала для принуждения» в трех сферах — военной, дипломатической и энергетической и экономической. Как пишут журналисты, эти страны можно разделить на три категории — «коалицию неудачников», «общество памяти СССР» и «ось оппортунистов».
1. Беларусь
2. Армения
3. Кыргызстан
=4. Иран
=4. Таджикистан
=4. Казахстан
=7. Сирия
=7. Китай
=7. Венесуэла
=10. Никарагуа
=10. Индия
=10. Узбекистан
Генеральная ассамблея ООН 23 февраля 141 голосом из 193 поддержала резолюцию, в которой страну-агрессора Россию призывают немедленно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Против голосовали семь стран (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия), 32 воздержались.