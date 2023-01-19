Иран отказался признать Крым и Донбасс российскими 19 января, 16:24 Хосейн Амир Абдоллахиан (Фото:Iran’s Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не признает так называемое «присоединение» украинских Крыма и Донбасса к России, несмотря на «хорошие отношения» Тегерана и Москвы.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, поэтому, несмотря на хорошие отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы придерживаемся своего последовательного принципа во внешней политике», — сказал он в эфире TRT World.

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При этом он заявил, что война России против Украины — это «сложная ситуация», причиной которой он считает «провокации НАТО и западных стран».

Накануне признать Крым и Донбасс российскими отказался еще один союзник Кремля президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что не разговаривал диктатором РФ Владимиром Путиным «много месяцев».

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников. В конце декабря спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может передать Ирану истребители Су-35 в обмен на дроны-камикадзе.

В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия ведет с Ираном переговоры и об обмене оружия на ядерные технологии. Он добавил, что подобные процессы опасны для всего мира.