«Новая ось зла». Санкционный режим не помешал союзникам России изготовить смертельное оружие — Яценюк 19 октября, 13:12 Российский диктатор Владимир Путин позирует для фото вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном, апрель 2019 года (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Глава Киевского форума безопасности и премьер-министр Украины в 2014—2016 годах Арсений Яценюк заявил, что в мире уже возникла «новая ось зла» — союз России, Северной Кореи и Ирана.

«Иран, находящийся под жесткими санкциями свободного мира, смог изготовить и поставить россии тысячи дронов-камикадзе. Северная Корея всего несколько дней назад проводила тестирование баллистических ракет, которые могут переносить ядерное оружие. Обе страны под санкциями. И, несмотря на это, им удалось изготовить такое смертельное оружие. Это сигнал для всего свободного мира — мы должны осознать, что с санкционным режимом что-то не то. Что-то точно не так», — подчеркнул Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности 19 октября.

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Экс-премьер добавил, что некоторые страны поддерживают «ось зла» скрыто.

«Какая позиция Китая? После проходящего сейчас собрания коммунистической партии очевидно, что Китай слишком воинственный по отношению к Западу. Китай не на правильной стороне, например, когда он не поддержал резолюцию ООН по осуждению незаконного референдума. То же касается и Индии», — заявил он.

Яценюк также выразил мнение, что мир может стать двухполярным — демократия будет в нем противостоять автократии.

Глава КБФ отметил настоятельную потребность Украины в системах противовоздушной и противоракетной обороны из-за того, что Россия атакует гражданские цели и энергетические объекты.

Он выразил мнение, что Украина и ее партнеры должны ускорить производство и доставку систем ПВО.

«И это, конечно, связано с тем, что Украине чрезвычайно нужны истребители. Уверен, что в ближайшем будущем наши партнеры должны принять решение по поставке Украине истребителей „натовского“ образца, таких как F-16. Ведь украинское войско сейчас полностью совместимо со стандартами НАТО. Нам нужно переключиться с полностью устаревшего вооружения советского толка на новое современное оснащение, которое помогает нам на поле боя», — констатировал Яценюк.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал расторжение дипломатических отношений с Ираном из-за снабжения этой страной оружия в Россию.

Северная Корея признали «независимость» временно оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей, после чего Киев разорвал любые отношения с Пхеньяном. Также сообщалось, что разведка США располагает данными о закупке РФ снарядов для артиллерии у КНДР.

