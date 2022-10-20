Какую угрозу для Израиля представляет союз Ирана с Россией — объясняет дипломат 20 октября, 17:46 Премьер-министр Израиля Яир Лапид на заседании правительства в Иерусалиме, 2 октября (Фото:Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS)

Глава правления Украинского кризисного медиацентра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый в интервью Радио НВ объяснил, какую угрозу для Израиля представляет союз Ирана с Россией.

«Я уверен, что в Израиле разведка совершенно прекрасно понимает, почему Россия получила иранские дроны в таком количестве, а их много. Это значит, что Россия также дала Ирану некоторые необходимые элементы, поэтому угроза для Израиля растет», — сказал Чалый Радио НВ.

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По его словам, в ближайшие дни необходимо провести консультации на уровне министерств иностранных дел, чтобы «найти точки политического сближения, принять какие-то решения, реагируя на общего теперь врага, на дуплет этих стран».

Кроме того, украинские специалисты должны узнать, что Россия изменила в применяющихся в Украине иранских дронах и обменяться информацией с Израилем, считает дипломат.

Чалый добавил, что необходимо снять любые барьеры в военно-техническом сотрудничестве и снабжении вооружениями и более решительные действия, для которых уже созданы условия, должен предпринять Израиль.

«[Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров в Москве делает антисемитские заявления, очень многие официальные чиновники России [выступают] против Израиля. [Бывший президент России Дмитрий] Медведев выскочил откуда ни возьмись, как всегда, Израиль также обложил матом. Я думаю, Израилю уже надоело это все от России, несмотря на то, что многие люди российского происхождения, приехавшие в Израиль, и они ориентируются на этого избирателя. Думаю, что изменения будут и мы должны эти изменения подталкивать», — отметил он.

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.

Сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яир Лапидом в четверг, 20 октября.

Ожидается, что Кулеба подаст официальный запрос на помощь Израиля. Однако министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше». В то же время Израиль решил помочь Украине с системой оповещения об авиаударах.