Нарративы российской пропаганды. Лавров предлагает Орбану «объединить усилия» в борьбе с «принудительной украинизацией» в Украине

Лавров повторил тезисы российской пропаганды о якобы «преследованиях и убийствах россиян» в Украине (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Глава МИД страны-террориста России Сергей Лавров предложил правительству Венгрии вместе бороться с «принудительной украинизацией» россиян и венгров в Украине.

В интервью для венгерского издания Magyar Nemzet Лавров повторил тезисы российской пропаганды о якобы «преследовании и убийствах россиян» в Украине. Именно вымышленным «нарушением прав русскоязычных» страна-террорист оправдывает временную оккупацию юга и востока Украины и полномасштабное вторжение.

Реклама

«Другие этнические группы, в том числе венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы и греки подвергаются принудительной украинизации», — заявил он.

Лавров добавил, что в Будапеште «хорошо знакомы с этой проблемой».

«Сейчас Россия и Венгрия открыто высказываются в защиту своих соотечественников. И мы можем объединить усилия в этом вопросе», — заявил Лавров.

Венгрия годами блокировала сотрудничество Киева с НАТО, заявляя о «политике нарушения прав национальных меньшинств».

Будапешт выдвинул Украине 11 требований, которые должны быть выполнены, чтобы Венгрия поддержала ее движение в Евросоюз. Все эти требования касаются усиления прав национальных меньшинств, в частности венгров.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина и Венгрия договорились с 12 мая начать регулярные консультации для урегулирования всех вопросов, вызывающих беспокойство у Будапешта, и разблокирования переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Впрочем Венгрия перенесла запланированные на 12 мая переговоры с украинской делегацией из-за скандала с задержанием возможных венгерских шпионов в Украине.