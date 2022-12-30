Союз Китая и России. Госдеп США обеспокоен переговорами Путина и Си Цзиньпина — СNN 30 декабря, 23:08 Си Цзиньпин и Путин 30 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Представитель Госдепартамента США выразил обеспокоенность по поводу «союза Китая с Россией» после телефонных переговоров российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, сообщает CNN.

«Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в тесные связи с Россией», — сказал представитель в комментарии американскому телеканалу.

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Он напомнил, что США и Европа предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или систематической помощи в обходе санкций. Чиновник добавил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина, а «те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории».

«Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне», — сказал представитель.

Си Цзиньпин в пятницу, 30 декабря, провел переговоры с Путиным. Глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора и добавил, что путь к «мирным переговорам» с Украиной «не будет легким».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.