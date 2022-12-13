Глава МИД Литвы призвал поставить Украине современное оружие: советские запасы уже заканчиваются 13 декабря, 14:55 Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:LRT)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада поставить Украине современные системы вооружений.



По его словам, запасы оружия советского образца заканчиваются не только в Украине, но и везде, сообщает Baltijas Balss.

Министр отметил, что советское оружие и боеприпасы уже не производятся или производятся в очень малых количествах, поэтому Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов.

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«Поэтому необходимо поставить новый вид вооружений. Лучшим типом вооружения, которое может быть поставлено сейчас, являются западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams», — сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что такое вооружение могло бы изменить ситуацию, что «позволило бы нам сдвинуть фронт и продвинуться дальше».

Ландсбергис добавил, что Украине также нужны ракеты большой дальности и авиация.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

9 декабря в немецком правительстве заявили, что Германия продолжает переговоры с США и другими партнерами по поводу поставкок танков Украине.