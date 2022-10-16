В Беларусь из РФ прибудут почти 9 тысяч российских военных — Минобороны республики 16 октября, 15:55 В Беларусь перебросят 9 тысяч российских военных (Фото:Минобороны Республики Беларусь/Telegram)

Министерство обороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тысяч российских военных.

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter.

По его словам, первые эшелоны с входящими в состав группировки российскими военнослужащими начали прибывать в Беларусь.

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«Передислокация займет несколько дней. Общая численность будет составлять чуть меньше 9 тысяч человек», — написал Равенко.

Более подробную информацию, по словам помощника министра, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, формирование сил уже началось.

Лукашенко заявил, что основу группировки составят Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

По словам Лукашенко, такое решение приняли в связи с якобы «обострением на западных границах Союзного государства РФ и РБ».

Подобные обвинения в создании «угроз» в адрес Украины со стороны белорусской стороны раздаются регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в том числе со стороны белорусско-украинской границы.

Так, 8 октября МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиме с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг данную информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

12 октября в КГБ Беларуси заявили, что иностранные спецслужбы якобы готовят в Украине «боевиков для полномасштабного вторжения».

Раздавались призывы «не провоцировать агрессию» и от белорусского Минобороны.

Лукашенко пригрозил, что вновь группировка совместных с РФ войск будет привлечена, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

14 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране введен режим "контртеррористической операции". В КГБ Беларуси одновременно опровергли информацию министра Макея.