Советник Зеленского прибыл с рабочим визитом в Германию
Внешнеполитический советник президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл с рабочим визитом в Берлин.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
«Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин!», — сказал Мельник.
Напомним, что 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.