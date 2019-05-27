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Советник Зеленского прибыл с рабочим визитом в Германию

Сегодня, 20:36
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Советник Зеленского прибыл с рабочим визитом в Германию - фото

Andrij Melnyk/Twitter

Вадим Пристайко прибыл в Берлин

Внешнеполитический советник президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл с рабочим визитом в Берлин.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

«Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин!», — сказал Мельник.

Напомним, что 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Теги:   Германия Владимир Зеленский

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