Советник Зеленского прибыл с рабочим визитом в Германию Сегодня, 20:36 219 Цей матеріал також доступний українською Andrij Melnyk/Twitter Вадим Пристайко прибыл в Берлин Andrij Melnyk/Twitter

Внешнеполитический советник президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл с рабочим визитом в Берлин.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

«Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин!», — сказал Мельник.

Напомним, что 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.