Советник Трампа: Сообщение о сокращении войск США в Южной Корее является полной чепухой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джон Болтон

Джон Болтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что данные NYT о сокращении войск США в Южной Корее являются полной чепухой.

По словам Болтона, президент Дональд Трамп не попросил Пентагон готовить сокращение сил США в Южной Корее. 

"Материал Нью-Йорк Таймс - полная чепуха. Президент не попросил Пентагон сокращать американские войска в Южной Корее", - цитирует Болтона Reuters. 

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп приказал Пентагону разработать план сокращения числа американских войск на территории Южной Кореи.

По информации источников газеты, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость содержать на полуострове 23,5 тысяч американских солдат.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове