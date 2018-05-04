Советник Трампа: Сообщение о сокращении войск США в Южной Корее является полной чепухой

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что данные NYT о сокращении войск США в Южной Корее являются полной чепухой.
По словам Болтона, президент Дональд Трамп не попросил Пентагон готовить сокращение сил США в Южной Корее.
"Материал Нью-Йорк Таймс - полная чепуха. Президент не попросил Пентагон сокращать американские войска в Южной Корее", - цитирует Болтона Reuters.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп приказал Пентагону разработать план сокращения числа американских войск на территории Южной Кореи.
По информации источников газеты, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость содержать на полуострове 23,5 тысяч американских солдат.
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