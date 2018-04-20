Советник Трампа по нацбезопасности назвал России условия для улучшения отношений

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Джон Болтон обсудил с российским послом отношения США и России

Джон Болтон обсудил с российским послом отношения США и России

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на встрече с послом России в США Анатолием Антоновым заявил, что улучшение отношений между двумя странами зависит от решения созданных Россией проблем.

По словам Болтона, Россия должна решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании, сообщает Reuters.

В то же время советник Трампа добавил, что в интересах как Соединенных Штатов, так и России улучшить отношения.

Он также отметил, что США обеспокоены ситуацией на востоке Украины и в Сирии, куда Россия активно вмешивается.

23 марта президент США Дональд Трамп назначил Болтона, который в прошлом работал постпредом в ООН, советником по нацбезопасности.

На этом посту Болтон сменил Герберта Макмастера. Новый советник известен своими консервативными взглядами и жестким отношением к России. Также его считают одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году.

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