Советник Трампа о последствиях новых антироссийских санкций: Москва в сложном положении

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что после новых санкций администрации Дональда Трампа Россия находится в сложном положении.

Об этом Болтон заявил в интервью Голосу Америки, комментируя политику Трампа в отношении России.

"Россия находится в сложном положении. Президент ввел много жестких санкций в отношении России... Шаги президента в отношении России были достаточной мощными и, считаю, россияне это почувствовали", - сказал Болтон.

Советник добавил, что сейчас россияне пытаются расширить свое влияние в Украине, в других районах Центральной и Восточной Европы, поэтому в отношениях с Россией много вопросов.

"Я думаю, они не ожидали, что мы сделаем некоторые из этих шагов. Считаю, президент Трамп продемонстрировал, что он, очевидно, не является Бараком Обамой, или одним из его предшественников", - добавил советник.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.