Германия согласится на расширение ЕС только в случае его реформы — советник Шольца
Советник Шольца заявил, что Германия согласится на расширение ЕС только в случае его реформы (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Германия согласится на вступление новых государств в ЕС только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой Евросоюза, чтобы не ставить под угрозу способность блока действовать.
Об этом заявил государственный секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис, сообщает EURACTIV.
По словам Кукиса, успех реформы ЕС будет зависеть от того, «насколько усердно мы ведем переговоры» и «насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы».
«Как у правительства Германии, у нас очень четкая позиция по этому поводу, и ответ заключается в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением», — добавил он.
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