Германия согласится на расширение ЕС только в случае его реформы — советник Шольца

28 ноября, 11:07
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Советник Шольца заявил, что Германия согласится на расширение ЕС только в случае его реформы (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Советник Шольца заявил, что Германия согласится на расширение ЕС только в случае его реформы (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Германия согласится на вступление новых государств в ЕС только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой Евросоюза, чтобы не ставить под угрозу способность блока действовать.

Об этом заявил государственный секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис, сообщает EURACTIV.

По словам Кукиса, успех реформы ЕС будет зависеть от того, «насколько усердно мы ведем переговоры» и «насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы».

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«Как у правительства Германии, у нас очень четкая позиция по этому поводу, и ответ заключается в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением», — добавил он.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны поддержать заявки Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

https://www.youtube.com/watch?v=Bi5dnZDFOf8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Германия Олаф Шольц

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