Советник Путина пообещал проверить информацию о здоровье политзаключенных - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что советник президента РФ, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что проверит информацию о состоянии украинского политзаключенного Станислава Клыха.
Об этом омбудсмен написала в Facebook.
Федотов также заявил, что проверит информацию о состоянии арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и украинца Александра Шумкова, который пребывает в российской тюрьме.
Ранее, Клых в письме сообщил об ухудшении состояния здоровья и подозрении на возникновение онкозаболевания. Затем Денисова потребовала от РФ предоставить медицинскую помощь Клыху.
Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.
Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.
Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.
В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.
Другому политзаключенному, задержанному при въезде в оккупированный Крым крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову вменяют распространение и транспортировку более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
Бывшего охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Александра Шумкова российский суд приговорил к четырем годам колонии за участие в Правом секторе.