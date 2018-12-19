Советник Путина пообещал проверить информацию о здоровье политзаключенных - Денисова Сегодня, 21:22 35 Цей матеріал також доступний українською Состояние Станислава Клыха ухудшилось Фото: Татьяна Щур via Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что советник президента РФ, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что проверит информацию о состоянии украинского политзаключенного Станислава Клыха.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

Федотов также заявил, что проверит информацию о состоянии арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и украинца Александра Шумкова, который пребывает в российской тюрьме.

Ранее, Клых в письме сообщил об ухудшении состояния здоровья и подозрении на возникновение онкозаболевания. Затем Денисова потребовала от РФ предоставить медицинскую помощь Клыху.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

Другому политзаключенному, задержанному при въезде в оккупированный Крым крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову вменяют распространение и транспортировку более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Бывшего охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Александра Шумкова российский суд приговорил к четырем годам колонии за участие в Правом секторе.