Гарольд Джеймс
Еще одна революция
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Андрей Смирнов
МВФ дал денег
Сергей Фурса
О новой программе МВФ и украинцах

Советник Путина пообещал проверить информацию о здоровье политзаключенных - Денисова

Сегодня, 21:22
35
Цей матеріал також доступний українською

Состояние Станислава Клыха ухудшилось

Фото: Татьяна Щур via Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что советник президента РФ, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что проверит информацию о состоянии украинского политзаключенного Станислава Клыха.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

Федотов также заявил, что проверит информацию о состоянии арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и украинца Александра Шумкова, который пребывает в российской тюрьме.

Ранее, Клых в письме сообщил об ухудшении состояния здоровья и подозрении на возникновение онкозаболевания. Затем Денисова потребовала от РФ предоставить медицинскую помощь Клыху. 

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

Другому политзаключенному, задержанному при въезде в оккупированный Крым крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову вменяют распространение и транспортировку более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Бывшего охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Александра Шумкова российский суд приговорил к четырем годам колонии за участие в Правом секторе.

Теги:   Клых Политзаключенные Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 20:11

article_img
США ввели санкции против сотрудников ГРУ Петрова и Боширова

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 21:38

Минфин США решил снять санкции с компаний Дерипаски
Геополитика

Сегодня, 21:22

Советник Путина пообещал проверить информацию о здоровье политзаключенных - Денисова
Страны

Сегодня, 21:16

Два-три месяца. СМИ узнали сроки вывода американских войск из Сирии

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11715
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
7479
Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
6654
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11715
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11037
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8758
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29059
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25167
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20751

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться