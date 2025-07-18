«Мы их не просили». Советник Орбана отверг мысль о том, что Украина защищает от России не только себя, а и Европу

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан отверг мнение о том, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу . По его мнению, Венгрия должна вооружать собственную армию, а не Украину.

Об этом сообщает венгерское издание Telex в пятницу, 18 июля.

Политический советник Орбана сказал, что Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов. Кроме этого, он раскритиковал мнение, что Украина ведет войну с Россией ради безопасности всей Европы.

«Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война — не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени… Украинцы делают свое дело — это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия», — заявил Балаш Орбан.

Он также утверждает, что украинцы делают свое дело и это «не европейское дело».

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз должен принять меры против «принудительной мобилизации» в Украине.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что его правительство внимательно следит за событиями, знает о семьях, из которых вывезли венгров в рамках «принудительного или обычного» призыва, знает количество погибших и сирот, оказывает им помощь, а также «стучит в двери Брюсселя» с требованием остановить эту практику.

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС.

Там утверждают, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.