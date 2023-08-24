В Белом доме разговаривали с советником Путина после бунта Пригожина — WSJ 24 августа, 10:48 Джейк Салливан (Фото:Кевин Ламарк / Reuters)

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников российского диктатора Владимира Путина сразу после неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По словам собеседников газеты, Салливан разговаривал с Юрием Ушаковым, бывшим послом России в Вашингтоне.



Они сообщили, что целью разговора было донести, что США не причастны к событиям и рассматривают их как внутреннее дело, а также «отдалить» Соединенные Штаты от дела и «избежать любой дальнейшей эскалации».

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Газета пишет, Совет национальной безопасности не опубликовал заявление по вызову, от комментариев представители СНБО отказались.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.