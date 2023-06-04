США верят в успех контрнаступления Украины — советник Байдена 4 июня, 22:40 США верят в успех контрнаступления Украины (Фото:REUTERS / Tom Brenner)

США считают, что долгожданное украинское контрнаступление приведет к возвращению Киевом «стратегически важных территорий».

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

«Сколько именно и в каких местах — это будет зависеть от развития событий на месте, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении», — сказал Салливан.

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На вопрос, ожидают ли штаты определенной формы переговоров до конца этого года, Салливан не предоставил никакой конкретики, но сказал, что события на поле боя будут иметь «значительное влияние» на любые будущие переговоры.

«Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем», — отметил Салливан.

Ранее в США заявили, что довольны вооружением Украины накануне контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью заявил, что Украина уже готова к контрнаступлентю.

