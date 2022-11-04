Советник Байдена по нацбезопасности Салливан приехал в Киев

4 ноября, 20:13
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Джейк Салливан в Киеве 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джейк Салливан в Киеве 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 4 ноября, находится в Киеве с неанонсированным визитом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Обновлено в 21:20. Отвечая на вопрос о Херсоне во время брифинга, Салливан заявил, что США должны обеспечить Украину всем необходимым, «чтобы операции продолжались», и что в пятницу он обсуждал с представителями Украины нужды ВСУ и то, как могут помочь США.

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Обновлено в 20:27. В Офисе президента сообщили, что Салливана проинформировали о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, рассказали о ситуации на фронте и ключевых нуждах защитников Украины.

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По информации Reuters, Салливан сказал журналистам в Киеве, что поддержка Украины со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс останется «непоколебимой».

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ермак назвал встречу с Салливаном очень важной и заявил, что партнеры Украины «полностью понимают ситуацию».

4 ноября Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов. Средства в том числе пойдут на ремонт и модернизацию 45 танков Т-72, системы ПВО/ПРО Hawk. Пакет также включает 1100 дронов Phoenix Ghost и 40 бронированных речных катеров.

https://www.youtube.com/embed/TWJbIu32DMo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Украина-США Поддержка Украины Джейк Салливан Война России против Украины

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