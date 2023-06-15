«Танк без пушки». Кулеба высказался об идее создать Совет Украина — НАТО без шагов к членству 15 июня, 07:52 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба скептически высказался относительно Совета Украина — НАТО, о возможном создании которого сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он написал в Twitter в среду, 14 июня, после разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

«Позиция Украины четкая: создание Совета Украина — НАТО без решительных шагов на пути к членству — это все равно, что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как член Альянса, а не только как привилегированный партнер», — подчеркнул Кулеба.

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В тот же день Столтенберг заявил, что возможное создание Совета Украина — НАТО дало бы существенное укрепление партнерства между страной и Альянсом. По его словам, в отличие от Комиссии Украина — НАТО, этот орган мог бы принимать важные решения.

Также генсек подчеркнул: на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО «подадут четкий сигнал» о том, что будущее Украины в Альянсе.

Ранее замминистра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на саммите в Вильнюсе Украина получит алгоритм вступления в НАТО. В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в июльском саммите, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

Politico писало, что за считанные недели до саммита у западных союзников нет единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина.