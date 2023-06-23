Резников назвал преимущества создания Совета Украина — НАТО 23 июня, 15:24 Резников видит положительные стороны в создании Совета Украина-НАТО (Фото:Yves Herman/Reuters)

Формат Совет Украина-НАТО повысит эффективность взаимодействия с Альянсом, заявил министр обороны Алексей Резников.

Он этом он сказал в комментарии Military Media Center.

«Тогда Украина будет на равных сидеть за столом с членами Альянса. У Украины будет право поднимать вопросы, включать их в повестку дня, обсуждать, участвовать в работе подкомиссий, подкомитетов», — пояснил он.

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Среди других преимуществ Резников также назвал обретение Украиной права на участие в как минимум двух ежегодных заседаниях на уровне министров обороны стран НАТО.

«Это добавляет гораздо больше субъектности, что соответственно позволит нам быть более эффективными во взаимодействии с НАТО», — резюмировал министр.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Столтенберг предложил создать Совет Украина-НАТО, который придет на смену заседаниям комиссии Украина-НАТО. По его словам, это дало бы существенное укрепление партнерства между страной и Альянсом.