Совет по нацбезопасности предложил Трампу выслать российских дипломатов - CNN

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Трампу предложили вслед за Британией выслать дипломатов

Трампу предложили вслед за Британией выслать дипломатов

Телеканал CNN сообщает, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Журналисты сообщают, что Трамп обдумывает подобное решение и еще не решил, какое количество дипломатов покинет США.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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