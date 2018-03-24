Совет по нацбезопасности предложил Трампу выслать российских дипломатов - CNN

Телеканал CNN сообщает, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Журналисты сообщают, что Трамп обдумывает подобное решение и еще не решил, какое количество дипломатов покинет США.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.