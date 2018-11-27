Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к портам Украины

Североатлантический совет призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства", - сказано заявлении совета НАТО.
В заявлении совета НАТО указывается, что действиям РФ в Керченской протоке по отношению к кораблям ВМС Украины и членам экипажа " нет оправданий". Альянс призывает Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.
"Мы призываем к спокойствию и сдержанности", - говорится в заявлении.
В НАТО выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и территориальных водах и заверили, что будут продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине в рамках уже налаженного сотрудничества.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
Смотрите также
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
Смотрите также
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.
Смотрите также
27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования