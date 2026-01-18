Администрация президента США требует от стран, которые хотят получить постоянное место в «Совете мира», внести не менее 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на проект устава организации и дипломатические источники.

Согласно проекту устава «Совета мира», президент Дональд Трамп будет его первым председателем и будет решать, кого приглашать в состав группы. Решения будут приниматься большинством голосов, причем каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все решения будут подлежать утверждению председателя, пишет агентство.

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В документе говорится о том, что каждое государство-член выполняет свои обязанности в течение срока, который не превышает трех лет с момента вступления в силу документа, с возможностью продления срока Трампом. Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые внесли более 1 млрд долларов США наличными в «Совет мира» в течение первого года. Как пишет Bloomberg, критики опасаются, что таким образом Трамп пытается создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

Кроме этого, проект устава предусматривает для Трампа полномочия, выходящие за пределы привычной практики демократических международных институтов. Согласно документу, он сможет единолично определять состав приглашенных в организацию государств, формировать повестку дня, а также будет иметь право назначать преемника на посту председателя. Кроме того, Трамп может исключать страны-члены из организации, и для отмены такого решения потребуется поддержка не менее двух третей участников.

По данным источников агентства, несколько европейских стран получили приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа. По их словам, проект предусматривает, что Трамп лично будет контролировать средства, что неприемлемо для большинства стран, которые потенциально могли бы присоединиться к организации. Источники агентства также добавили, что несколько стран категорически выступают против проекта устава Трампа и работают над совместным отклонением этих предложений. Официальный запуск структуры запланирован после ратификации соглашения тремя странами.

Как сообщала FT, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания «Совета мира», который должен был бы контролировать выполнение будущего мирного плана прекращения российско-украинской войны. Модель органа планируют реализовать по аналогии с «советом» для сектора Газа, которую ранее также предложила команда Трампа.

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В состав Совета предлагается включить представителей Украины, НАТО, Европейского Союза и России, что вызывает беспокойство, учитывая агрессивную позицию Москвы и отсутствие согласия на вывод войск или возвращение оккупированных территорий.

Также известно, что аналогичные «Советы мира» США рассматривают и в отношении Венесуэлы. Представление этих инициатив ожидается на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе.