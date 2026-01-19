В Кремле заявили, что Путин получил предложение от Трампа принять участие в его «Совете мира» по Газе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что американский президент Дональд Трамп предложил диктатору Владимиру Путину принять участие в «Совете мира» по ситуации в Газе .

Об этом в понедельник, 19 января, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам Пескова, Кремль сейчас «изучает этот вопрос», а также рассчитывает на контакт с США, чтобы «прояснить все нюансы» приглашения Путина в «Совет мира».

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Ранее Трамп представил 20-пунктный мирный план по урегулированию конфликта в Секторе Газа. Документ предусматривает создание международного «Совета мира», который будет контролировать деятельность Палестинского комитета по управлению регионом.

18 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение присоединиться к «Совету мира», созданному Трампом для надзора за восстановлением сектора Газа. Он льстиво указал, что «когда есть Трамп — тогда есть мир», и заявил, что США признали «мирные усилия Венгрии».

Кроме премьера Венгрии, Трамп пригласил в Совет мира еще нескольких мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьера Канады Марка Карни.

Газета FT писала, что администрация Трампа также рассматривает возможность создания отдельного «Совета мира» для прекращения российско-украинской войны, в его состав предлагают ввести НАТО, ЕС, США, Украину и Россию.

17 января Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Белый дом требует от стран, которые хотят получить постоянное место в таком постоянно действующем «Совете мира», сделать взносы по 1 миллиард долларов. Проект устава организации предусматривает, что председателем совета будет Трамп, который будет контролировать участников и утверждать все решения.