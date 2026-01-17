Администрация Трампа планирует создание «совета мира» по Украине, в него хотят привлечь РФ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания так называемого Совета мира, который должен был бы контролировать выполнение будущего мирного плана по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, вовлеченные в переговорный процесс.



Модель органа планируют реализовать по аналогии с «советом» для Сектора Газа, которую ранее также предложила команда Трампа. Возглавить оба органа, по замыслу, должен лично президент США Дональд Трамп.

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По словам украинского чиновника, создание «советамира» является одним из ключевых элементов американских предложений, которые обсуждаются с Киевом и имеют целью завершение полномасштабной войны, которую ведет российский диктатор Владимир Путин против Украины.

В состав совета предлагается включить представителей Украины, НАТО, Европейского Союза и России, что вызывает беспокойство, учитывая агрессивную позицию Москвы и отсутствие согласия на вывод войск или возвращение оккупированных территорий.

Также известно, что аналогичные «советы мира» США рассматривают и в отношении Венесуэлы. Представление этих инициатив ожидается на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе.

23 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов «базового документа об окончании войны».

Согласно одному из пунктов, Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

Украинский лидер также подчеркивал, что Украина рассматривает членство в ЕС как важную гарантию безопасности, даже если оно вступит в силу через несколько лет.

Инфографика: NV

«Членство в Евросоюзе — это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату — когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год — должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности», — заявил он.

13 января 2026 года газета Financial Times со ссылкой на четырех чиновников сообщила, что союзники Украины во время Всемирного экономического форума, который пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, будут давить на президента США Дональда Трампа, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Киева.