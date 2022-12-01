Совет министров Италии поддержал поставки оружия Украине до конца 2023 года

1 декабря, 23:11
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Теперь правительство должно получить одобрение парламента Италии (Фото:juliacasado1/Pixabay)

Теперь правительство должно получить одобрение парламента Италии (Фото:juliacasado1/Pixabay)

Совет министров Италии в четверг, 1 декабря, единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину в течение всего 2023 года.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Согласно декрету, военная техника и оборудование будут предоставляться Киеву до 31 декабря 2023 года для защиты от российской агрессии без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей.

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Теперь для вступления в силу декрета правительство должно получить одобрение парламента Италии.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — это помочь Киеву защитить себя военными средствами.

https://www.youtube.com/embed/P8m1eIUizPA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Италия Поставки оружия Войска РФ

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