Совет министров Италии поддержал поставки оружия Украине до конца 2023 года
Теперь правительство должно получить одобрение парламента Италии (Фото:juliacasado1/Pixabay)
Совет министров Италии в четверг, 1 декабря, единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину в течение всего 2023 года.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Согласно декрету, военная техника и оборудование будут предоставляться Киеву до 31 декабря 2023 года для защиты от российской агрессии без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей.
Теперь для вступления в силу декрета правительство должно получить одобрение парламента Италии.
Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — это помочь Киеву защитить себя военными средствами.