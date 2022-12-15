Рекордный бюджет. Совет Европы принял новый план действий для Украины 15 декабря, 02:33 Новый план действий направлен на повышение устойчивости государственных институций (Фото:Antoine Schibler/Unsplash)

Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины с рекордным бюджетом 50 миллионов евро на период 2023—2026 годов. План был разработан в тесной консультации с украинскими властями.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.



«План действий Устойчивость, восстановление и реконструкция (2023−2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Это часть вклада нашей Организации в процесс реконструкции и восстановления страны, которая должна противостоять жестокой агрессии Российской Федерации и разрушению ужасающих масштабов», — подчеркнула генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

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Она также отметила, что новый план действий направлен на повышение устойчивости государственных институций путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты фундаментальных прав граждан.

План действий также направлен на поддержку программы реформ в Украине с точки зрения европейской перспективы, после решения Европейского Совета от 23 июня 2022 года о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.

«Общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в €50 миллионов. Это самый большой бюджет, который никогда не выделялся на план действий Совета Европы для страны», — говорится в сообщении.

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Указывается, что Совет Европы будет работать с украинскими властями, чтобы удовлетворить ее насущные потребности в соответствии с ее приоритетами, в частности, способствуя реализации мер, изложенных в заключении Европейской Комиссии по заявке Украины на членство, в сферах конституционного правосудия, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, развития независимой, эффективной и надежной судебной системы, содействие свободе слова и свободе СМИ, а также усиление защиты прав национальных меньшинств.

Мероприятия, предусмотренные планом, также будут способствовать процессу документирования грубых нарушений прав человека и лучшей защите прав внутренне перемещенных лиц и людей, чьи дома были разрушены или повреждены войной.

Кроме того, частью плана действий является защита прав детей в контексте войны и после нее, а также поддержка создания достойной социальной защиты для пострадавшего от войны населения.

Среди других важных сфер, отраженных в плане действий, — содействие гендерному равенству и борьба с насилием в отношении женщин и девушек, в частности, перемещенных лиц и вернувшихся в Украину.

Отмечается, что Данная поддержка в рамках Плана действий будет сопровождаться участием Банка развития Совета Европы (CEB). Он внесет соответствующий вклад путем софинансирования инвестиционных проектов в Украине.

Также указывается, что деятельность Совета Европы будет тесно координироваться с ЕС, ООН, ОБСЕ и двусторонними донорами для обеспечения взаимодополняемости их действий.