Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Василий Хмельницкий
Две книги, которые изменили мое мировоззрение
Иван Яковина
Трамп грозит войной
Сергей Фурса
Как инвесторов Богданом напугали
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Совет Европы. Как Украина представляет себя на международной арене при Зеленском — в двух абзацах

Сегодня, 09:46
3217
Цей матеріал також доступний українською
Совет Европы. Как Украина представляет себя на международной арене при Зеленском — в двух абзацах - фото

coe.int

ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал Радио НВ, как сейчас украинская сторона представляет себя на международной арене.

Публикуем главные тезисы дипломата в максимально кратком формате:

После первых заявлений президента Зеленского в отношении России, которые мы слышали, в том числе знаменитую фразу, что „из совместного у нас осталась только граница“, оптимизм тех, кто рассчитывал на какое-то радикальное изменение [внешнеполитического курса], стих. Украина пока работает в пределах тех инструкций и подходов, которые мы до этого поддерживали, других указаний ни от МИД, ни из Администрации президента я пока не получал.

"Компромисс", который сейчас "лежит на столе" в Совете Европы, полностью игнорирует интересы Украины, поэтому для нас это не компромисс. Мы не можем согласиться с тем, что совершенно не учитывает наши интересы. Для нас минимальная "красная линия", которую мы не можем пересечь - это возвращение всех политических заключенных из России в Украину. От своих "красных линий" мы никогда не отступим.

Теги:   Дипломатия Украина-ЕС Радио НВ ПАСЕ Дмитрий Кулеба

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 09:46

img
Совет Европы. Как Украина представляет себя на международной арене при Зеленском — в двух абзацах
Геополитика

Сегодня, 10:46

img
Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку
Политика

Сегодня, 18:03

img
Зеленский очень удивил. Главное из интервью с новым начальником Генштаба Русланом Хомчаком

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 07:56

img
Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ
15796
Геополитика

Вчера, 21:05

img
Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях
6016
Напіввечір

Вчера, 10:58

img
Привет из Британии. Журналист Оливер Буллоу рассказывает НВ о Зеленском, деньгах РФ в геополитике и Brexit
3534