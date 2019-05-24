Совет Европы. Как Украина представляет себя на международной арене при Зеленском — в двух абзацах
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал Радио НВ, как сейчас украинская сторона представляет себя на международной арене.
Публикуем главные тезисы дипломата в максимально кратком формате:
После первых заявлений президента Зеленского в отношении России, которые мы слышали, в том числе знаменитую фразу, что „из совместного у нас осталась только граница“, оптимизм тех, кто рассчитывал на какое-то радикальное изменение [внешнеполитического курса], стих. Украина пока работает в пределах тех инструкций и подходов, которые мы до этого поддерживали, других указаний ни от МИД, ни из Администрации президента я пока не получал.
"Компромисс", который сейчас "лежит на столе" в Совете Европы, полностью игнорирует интересы Украины, поэтому для нас это не компромисс. Мы не можем согласиться с тем, что совершенно не учитывает наши интересы. Для нас минимальная "красная линия", которую мы не можем пересечь - это возвращение всех политических заключенных из России в Украину. От своих "красных линий" мы никогда не отступим.