Совет Европы. Как Украина представляет себя на международной арене при Зеленском — в двух абзацах Сегодня, 09:46 3217 Цей матеріал також доступний українською coe.int ПАСЕ coe.int

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал Радио НВ, как сейчас украинская сторона представляет себя на международной арене.

Публикуем главные тезисы дипломата в максимально кратком формате:



После первых заявлений президента Зеленского в отношении России, которые мы слышали, в том числе знаменитую фразу, что „из совместного у нас осталась только граница“, оптимизм тех, кто рассчитывал на какое-то радикальное изменение [внешнеполитического курса], стих. Украина пока работает в пределах тех инструкций и подходов, которые мы до этого поддерживали, других указаний ни от МИД, ни из Администрации президента я пока не получал.

"Компромисс", который сейчас "лежит на столе" в Совете Европы, полностью игнорирует интересы Украины, поэтому для нас это не компромисс. Мы не можем согласиться с тем, что совершенно не учитывает наши интересы. Для нас минимальная "красная линия", которую мы не можем пересечь - это возвращение всех политических заключенных из России в Украину. От своих "красных линий" мы никогда не отступим.