Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 9 сентября, 11:33 REUTERS/Yves Herman

В пятницу, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Следовательно, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса.

Данное решение ЕС для граждан РФ значит:

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увеличение визового сбора с 35 до 80 евро,

необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств,

увеличение времени оформления визы,

ужесточение правил выдачи многократных виз.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми есть общие ценности.

«Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества», — сказал он.

Министр заявил, что сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством непоколебимой приверженности Украине и ее народу.

Ожидается, что решение будет опубликовано в официальном журнале в пятницу, 9 сентября, вступит в силу в день его принятия и будет применяться с понедельника, 12 сентября.



31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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