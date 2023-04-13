Совет ЕС согласовал выделение миллиарда евро на боеприпасы для Украины 13 апреля, 15:28 ЕС согласовал выделение миллиарда евро на боеприпасы для Украины (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Совет Европейского Союза в четверг, 13 апреля, принял решение о выделении Украине помощи в размере одного миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки ВСУ.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Это решение позволит ЕС возмещать государствам-членам боеприпасы, предоставленные Украине, из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в течение периода с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

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«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских Вооруженных сил на сумму 1 миллиард евро. Нет лучшей демонстрации единой единства и решительности ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



20 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украине суммой в 2 млрд евро.

Из них один миллиард направят на поставку Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, и еще столько же на семилетнюю программу совместной закупки государствами ЕС боеприпасов для пополнения собственных запасов.

К соглашению присоединились 19 стран ЕС. Остальные выразили готовность присоединиться позже, однако Венгрия совсем отказалась от участия.

Таким образом, общая сумма, выделенная Украине из Европейского фонда мира (EPF), достигнет 4,6 миллиарда евро.

EPF был создан в 2021 году для поддержки партнеров во всем мире в военной и оборонной сферах с конечной целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.