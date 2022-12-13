Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены Евросоюза 13 декабря, 15:52 Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страны Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Такое решение Совет ЕС принял в соответствии с июньскими выводами и учитывая рекомендацию Европейской комиссии от 12 октября 2022 года.

Видео дня

Рекомендации также включают в себя шаги, которые Босния и Герцеговина должна предпринять для укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, управления миграцией и основных прав.

Решение о предоставлении статуса должно быть окончательно принято Европейским советом в декабре.

В октябре Европейская комиссия объявила о принятии нового пакета расширения Европейского союза до 2022 года, согласно которому рекомендовала Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС.

