Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены Евросоюза

13 декабря, 15:52
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Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Страны Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Такое решение Совет ЕС принял в соответствии с июньскими выводами и учитывая рекомендацию Европейской комиссии от 12 октября 2022 года.

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Рекомендации также включают в себя шаги, которые Босния и Герцеговина должна предпринять для укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, управления миграцией и основных прав.

Решение о предоставлении статуса должно быть окончательно принято Европейским советом в декабре.

В октябре Европейская комиссия объявила о принятии нового пакета расширения Европейского союза до 2022 года, согласно которому рекомендовала Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Босния и Герцеговина Совет ЕС

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