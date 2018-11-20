Совет ЕС расширил европейское оборонное сотрудничество

В понедельник, 19 ноября, Совет ЕС в составе министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС утвердил обновленный перечень проектов в рамках постоянного структурного сотрудничества (PESCO) в области общей политики безопасности и обороны Европейского Союза.
Как передает DW, речь идет о 17 новых проектах, которые посвящаются подготовке личного состава, в том числе и работников спецслужб, развития оборонных возможностей, разработке новых систем оружия, а также повышения сухопутной, морской и воздушной боеготовности.
"Это шаги на пути к созданию европейской армии", - пояснила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен после встречи министров в Брюсселе.
PESCO устанавливает рамки для осуществления странами ЕС совместных оборонных и проектов в сфере безопасности. Оборонное сотрудничество между государствами Евросоюза Совет ЕС начал в декабре 2017 года. Первые 17 проектов PESCO, в частности в сферах тренировки, развития новых возможностей и операционной готовности, были утверждены 6 марта 2018 года.
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