Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине в размере 5 млрд евро
20 сентября Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Во вторник, 20 сентября Совет ЕС официально принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро в срочном порядке.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В пятницу, 9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро на неформальном заседании Совета в Праге.
Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.
Макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной полной исключительной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро.
15 сентября Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 5 млрд евро в качестве второго транша новой макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.
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