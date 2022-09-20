Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине в размере 5 млрд евро 20 сентября, 13:03 20 сентября Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Во вторник, 20 сентября Совет ЕС официально принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро в срочном порядке.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пятницу, 9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро на неформальном заседании Совета в Праге.

Видео дня

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

Читайте также: Владислава Магалецкая Как Украина меняет Европу

Макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена ​​Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной полной исключительной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро.

15 сентября Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 5 млрд евро в качестве второго транша новой макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.