Совет ЕС и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов 7 июля, 09:36 Совет ЕС и Европарламент увеличат производство боеприпасов и ракет (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Совет ЕС достиг предварительного согласия с Европарламентом относительно закона о поддержке производства боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Соглашение предусматривает немедленное выделение 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания мощностей для производства боеприпасов типа «земля-земля», артиллерийских боеприпасов и ракет.

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Теперь временное соглашение должны одобрить Совет ЕС и Парламент. Затем он будет официально принят обеими институтами после юридически-лингвистического пересмотра.

Таким образом будет реализовано третье положение плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года, целью которого является обеспечение долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе в пользу Украины и государств-членов ЕС.

«Российская агрессивная война против Украины поставила европейский рынок обороны перед еще большими вызовами, поскольку ЕС и его страны-члены активизировали свои усилия для удовлетворения насущных оборонных потребностей Украины», — говорится в сообщении.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что благодаря этому соглашению ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет, что является «еще одним доказательством непоколебимой преданности ЕС поддержке Украины» и сможет обеспечить долгосрочную безопасность и защиту граждан ЕС.

Ожидается, что подписание и вступление соглашения в силу состоится до конца июля.

5 мая Евросоюз согласовал выделение одного млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

В пятницу, 23 июня, постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили проект регламента, который предусматривает производство до одного миллиона боеприпасов в год.

