Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Совет безопасности провел заседание по ситуации в Украине

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял заявление по ситуации на Донбассе, в котором осуждается эскалация с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Об этом 6 июня сообщили в постоянном представительстве Украины при ООН.

"По итогам заседания 29 мая Совет безопасности ООН принял заявление председателя по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности Украины, осуждаются нарушения режима прекращения огня и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения", - говорится в заявлении миссии.

В заявлении СБ ООН призывает стороны к имплементации Минских соглашений, в частности разоружению и немедленному выводу тяжелого оружия.

Кроме того, Совет безопасности подтвердил "полную поддержку" Резолюции 2166 (2014) относительного сбитого пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.

По итогам заседание 29 мая Совет Безопасности ООН одобрил заявление Председателя по ситуации в Украине, в которой выражается поддержка территориальной целостности Украины, осуждаются нарушения режима прекращения огня и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения.



Текст заявления pic.twitter.com/HlEHJbBnzW - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 6 июня 2018 г.

29 мая Совет безопасности ООН провел заседание по ситуации в Украине. Среди затронутых тем - вопросы миротворческой миссии на Донбассе и преступления российских наемников против мирного населения.

Глава украинской делегации, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания Совбеза продемонстрировал фото 15-летней Дарьи Каземирова, накануне погибшей во дворе своего дома в результате обстрела запрещенными минами калибра 122 мм.

Напомним, что в ООН заявили, что с начала мая на Донбассе ухудшилась ситуация из-за использования минометов и тяжелой артиллерии.