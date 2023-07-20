Совбез ООН завтра обсудит последствия выхода России из зерновой сделки 20 июля, 19:37 Совбез ООН обсудит гуманитарные последствия выхода РФ из зерновой инициативы (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

Совбез ООН в пятницу, 21 июля, соберется для обсуждения гуманитарных последствий выхода России из зернового соглашения.

Об этом сообщает в Twitter представительство Великобритании, которая председательствует в Совбезе.

«Совет Безопасности ООН соберется завтра в 10:00 на брифинг по Украине. Совет обсудит гуманитарные последствия прерывания РФ Черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

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17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

После этого Минобороны страны-агрессора заявило, что будет считать все суда, которые направляются в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения. Минобороны Украины зеркально ответило на российские угрозы, сообщив, что также будет считать военными целями судна, направляющиеся в российские и оккупированные порты.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.