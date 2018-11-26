26 ноября 2018, понедельник

Совбез ООН заблокировал инициативу России о "нарушении границ" кораблями ВМС Украины

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Совбезе выступили единым фронтом против России
Фото: UKR Mission to UN ‏via Twitter

В Совбезе выступили единым фронтом против России

В понедельник, 26 ноября, Совет Безопасности ООН отказался рассматривать предложенный Россией вопрос о "нарушении границ" кораблями ВМС Украины в территориальных водах РФ.

Как сообщает Интерфакс-Украина, инициативу России заблокировали США, Великобритания, Нидерланды, Польша и Швеция. Только четыре члена Совбеза проголосовали "за", таким образом этот вопрос был снят с обсуждения.

"Мы выступаем единым фронтом против попытки России обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по инициативе России по теме "Нарушение границы РФ" повестки дня", - сказала постоянный представитель США при ООН Ники Хейли.

По ее словам, Запад поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

Смотрите также

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

Смотрите также

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

Смотрите также

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове