Шесть стран Совбеза ООН требуют немедленного вывода российских войск из Украины — заявление 29 июня, 01:33 Страны осудили активизацию российских ракетных ударов по территории Украины (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/Pool)

Шесть стран Совбеза ООН обнародовали совместное заявление с решительным осуждением российских ракетных ударов по городам Украины. В том числе и по торговому центру Кременчуга.

Текст обнародовало постоянное представительство США при ООН.



"Мы, члены Совета Безопасности, а именно Франция, Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Албания, к которым присоединилась Украина, подтверждаем нашу полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в сообщении.

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Страны осудили активизацию российских ракетных ударов по территории Украины, направленных на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру в период 25-27 июня 2022 года.

«Мы самым решительным образом осуждаем убийство мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности удара по переполненному торговому центру в Кременчуге Полтавской области Украины. Эта атака была вопиющим нападением на гражданскую инфраструктуру и гражданское население», — подчеркнули страны.

Они назвали это нарушением Международного гуманитарного права и призвали к исполнению Женевской конвенции в 1949 году.

"Мы требуем немедленного прекращения военных действий Российской Федерации против Украины, всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также полного и немедленного вывода российских сил и военной техники от международно признанных границ и территориальных вод Украины", - отмечается в документе.

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