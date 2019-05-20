Совбез ООН соберется из-за закона об украинском языке Вчера, 08:43 1837 Цей матеріал також доступний українською Официальный сайт постоянного представительства РФ в ООН Созвать Совбез ООН предложила Россия Официальный сайт постоянного представительства РФ в ООН

Вечером в понедельник, 20 мая, состоится Совбез ООН, где будет обсуждаться закон об украинском языке.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закону состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00 час. по киевскому времени», — написал он в своем Facebook.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Решение поддержали 278 народных депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Российская делегация заявила, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за принятия закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Министр иностранных дел Павел Климкин в ответ на предложение России заявил, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.