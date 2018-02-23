Совбез ООН снова попытается провести голосование по Сирии, отложенное из-за позиции России

В пятницу, 23 февраля, в Совбезе ООН снова попытаются проголосовать за резолюции о перемирии в Сирии.

Как сообщает Reuters, пока нет информации, поддержит ли резолюцию Россия. Голосование должно состояться в 11:00 по местному времени.

Для ободрения документа нужно девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза ООН.

Накануне Совбез ООН в ходе специального заседания из-за позиции России не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращения огня и позволяет доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал понять, что Москва не поддержит проект представленной Швецией и Кувейтом резолюции. Он назвал ряд пунктов, по которым Москва хотела бы внести изменения, но подробное содержание их пока неизвестно.

Начиная с воскресенья, 18 февраля, проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев под Дамаском. За пять дней воздушных бомбардировок и интенсивного артиллерийского огня погибли более 400 мирных жителей, в том числе 95 детей. По данным Сирийского центра, при обстрелах почти 2000 человек получили ранения.

Этот период стал самым кровопролитным после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Тогда, по разным источникам, количество жертв составило от нескольких сотен до 1729 человек, значительное число погибших - дети.